Arthur spiega la scelta del Santos: "Il primo a chiedermelo è stato Neymar"

L'ex centrocampista tra le altre della Fiorentina Arthur, tornato in Brasile dopo la risoluzione del contratto con la Juventus, ha raccontato a TMW i motivi della scelta: "Neymar è stato il primo contatto che ho avuto col Santos. Mi ha chiesto se volessi venire al Santos e poi ho parlato con il presidente e il direttore sportivo. Ho un rapporto con Neymar da tanti anni, è un amico personale. Sono molto felice al Santos, dove ho trovato una grande squadra e uno spogliatoio con un ottimo rapporto".