Gilardino si presenta a Parma: "Qui con emozione. Sarò un maestro d'orchestra"

Il passato riaccende i sentimenti, il presente impone di trasformarli in risultati. Alberto Gilardino si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore del Parma, tornando in una città che ha segnato il suo percorso da calciatore. Un legame profondo dal quale ripartire, stavolta dalla panchina, con l’obiettivo di dare un’identità alla squadra e valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori. Queste le sue dichiarazioni: "C'è grande emozione da parte mia, grande entusiasmo. Ringrazio la proprietà e la dirigenza. Sono carico e desideroso di far bene, di trasmettere le mie emozioni negli allenamenti. Il mio passato a Parma è una dote di sentimenti, di passione, di senso di appartenenza. Ma oggi mi sento di dire che devo essere un grande maestro d'orchestra. Torno in altre vesti".

Spazio poi alle sue prime impressioni sulla squadra gialloblù: "Oggi siamo al quarto allenamento, ho visto la squadra giocare e conosco le caratteristiche dei giocatori. Ho trovato una squadra che mi ha dato massima disponibilità e grande intraprendenza. Credo che come inizio sia fondamentale. Servirà mettere mattone dopo mattone per migliorare insieme, credo che sarà il nostro mantra: dovremo essere bravi a dare continuità. Se saremo bravi a migliorarci sempre, arriveranno prestazioni e risultati".