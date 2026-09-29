Zauri: "Non vado fiero del tocco di mano in Lazio-Fiorentina. Ecco come mi accolsero i tifosi viola"

Zauri: "Non vado fiero del tocco di mano in Lazio-Fiorentina. Ecco come mi accolsero i tifosi viola"FirenzeViola.it
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 09:45Ex viola
di Redazione FV

Luciano Zauri, ex giocatore sia della Lazio che della Fiorentina, tra le varie squadre rappresentate in carriera, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Zauri in una parte delle sue dichiarazioni è tornato sull'episodio del tocco di mano a salvare la porta da un gol viola nel corso proprio di un Lazio-Fiorentina. Queste le sue parole: 

Se le dico Lazio-Fiorentina, invece? "Un gesto di cui non vado fiero: tolsi il pallone dalla porta con la mano. Quando andai a Firenze i tifosi fecero uno striscione ironico: “Sei venuto a darci una mano?”. Arrivammo quarti. Anche lì, dozzine di scherzi. Vargas si divertiva a buttare in piscina Semioli".