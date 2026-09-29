Zauri: "Non vado fiero del tocco di mano in Lazio-Fiorentina. Ecco come mi accolsero i tifosi viola"
FirenzeViola.it
Luciano Zauri, ex giocatore sia della Lazio che della Fiorentina, tra le varie squadre rappresentate in carriera, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Zauri in una parte delle sue dichiarazioni è tornato sull'episodio del tocco di mano a salvare la porta da un gol viola nel corso proprio di un Lazio-Fiorentina. Queste le sue parole:
Se le dico Lazio-Fiorentina, invece? "Un gesto di cui non vado fiero: tolsi il pallone dalla porta con la mano. Quando andai a Firenze i tifosi fecero uno striscione ironico: “Sei venuto a darci una mano?”. Arrivammo quarti. Anche lì, dozzine di scherzi. Vargas si divertiva a buttare in piscina Semioli".
Pubblicità
Ex viola
Zauri: "Non vado fiero del tocco di mano in Lazio-Fiorentina. Ecco come mi accolsero i tifosi viola"
I primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualitàdi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I primi tre equivoci, le dodici nazionalità, la fame dentro: tutte le sfide di Vanoli. Viaggio nel nuovo mestiere di Paolone. Dopo l’emergenza, l’unica strada è credere nella qualità
2 La grande scommessa viola: inseguire l’Europa con il nono (e non più il settimo) monte ingaggi della serie A
Copertina
FirenzeViolaUn Fagioli in stile Verratti riconquista l'Italia: Vanoli osserva e prepara il doppio play viola
Mario TeneraniProgetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della fatica
Tommaso LoretoLa nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com