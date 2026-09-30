Adani e Terim, abbracci in Turchia. L'ex viola: "Tutti dall'Imperatore"

Insieme a Firenze negli anni 2000, Lele Adani e Fatih Terim si sono incrociati di nuovo al termine di Turchia-Italia a Bursa, allo stadio Atatürk dove gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto 4-1 la Nazionale guidata da Vincenzo Montella. Un momento amarcord in salsa Fiorentina però è avvenuto sugli spalti, dove - come mostra un video pubblicato dallo stesso Adani - l'allenatore Terim è andato a salutare e abbracciare il suo ex giocatore ai tempi di Firenze. Il messaggio di Adani poi agli ex compagni Bressan, Taglialatela e Rossitto: "Prossima estate tutti a Bodrum dall'Imperatore.

Mister Terim". Questo il simpatico video: