Felipe Melo sicuro: "Vincerò Champions, Libertadores e Coppa del Mondo da allenatore"

L'ex centrocampista, tra le varie squadre, anche della Fiorentina, Felipe Melo, ha parlato nel corso dell'apertura dell'Olé Summit 2026, organizzato dal quotidiano di Buenos Aires, dichiarando le sue intenzioni per la carriera da allenatore che ha ammesso di voler intraprendere: "Vincerò la UEFA Champions League , la Copa Libertadores e la Coppa del Mondo da allenatore. È solo questione di tempo. Non so se ci vorranno cinque o dieci anni.

La mia squadra sarà una squadra in cui i giocatori avranno il coraggio di giocare, la passione. Mi piace giocare in modo simile a Guardiola, perché tatticamente ho molto in comune con lui”.