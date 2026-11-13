FirenzeViola Parisi rivede la luce, tra dieci/quindici giorni primi test con la Primavera

Il percorso è ancora lungo e passa da alti e bassi e soprattutto da tanta pazienza che il giocatore dovrà avere, ma Fabiano Parisi inizia a vedere già un po' di luce. Il terzino sinistro (che lo scorso anno Vanoli adattò a esterno alto a destra), che ieri ha partecipato con alcuni compagni e giocatrici al party del fashion sponsor Peuterey alla Rinascente, sta portando avanti un suo programma ma ormai da tempo ha ripreso a lavorare sul campo e con la palla. E il prossimo step, tra dieci-quindici giorni, sarà un graduale ritorno all'attività con la Primavera, come accaduto per altri giocatori viola infortunati, da Castrovilli a Mandragora fino a Dodo e, da ultimo, Kouame.

Il percorso di Parisi dopo l'infortunio

Parisi si infortunato al crociato alla fine della scorsa stagione, nella gara con la Juventus, e il 18 maggio si è infatti operato. Il giocatore non si è fermato, a differenza della squadra che ha ovviamente staccato a fine campionato, restando a lavorare al Viola Park e il primo step è stato di tornare a correre sul campo intorno al 20 agosto mentre il 26 settembre ha ripreso confidenza con il pallone. Gli ultimi controlli a Villa Stuart sono stati in linea con il percorso di recupero tanto che non ne ha più bisogno ed ora viene monitorato quotidianamente dallo staff medico viola.

Primo test con la Primavera

Nessuno vuole forzare i tempi e con la prima squadra il giocatore potrebbe tornare a pieno regime a gennaio, almeno questa è la speranza. Ma nel frattempo, per lavorare con più intensità potrebbe provare in Primavera già tra una decina di giorni o due settimane, facendo dunque i primi importanti test. Come detto per gli infortunati di lungo corso, da ultimo Kouame nel gennaio scorso, una prima gara con la Primavera per ritrovare minutaggio e confidenza con l'agonismo è stato sempre un esame importante, vedremo se lo sarà anche per il terzino tanto atteso da Vanoli.