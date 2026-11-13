FirenzeViola

Allenamento viola: personalizzato per Atta, Ndour a parte

Allenamento viola: personalizzato per Atta, Ndour a parteFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Luciana Magistrato

Fiorentina in campo oggi sempre a ranghi ridotti e con un'altra doppia seduta (come ieri alla ripresa) mentre domani la squadra effettuerà un solo allenamento mattutino per poi avere libera la domenica. A differenza di ieri oggi Arthur Atta ha seguito un programma specifico senza lavorare in gruppo, questo secondo i piani dello staff di fargli fare un rientro graduale e dunque non per problematiche subentrate dopo il lavoro del giorno prima.

A parte anche Ndour per recuperare dal problema alla caviglia che lo a costretto a lasciare il ritiro dell'Italia Under 21, così come a parte, per proseguire nel loro programma di recupero, anche Pongracic e Parisi.