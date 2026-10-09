Nico Gonzalez rinnova con la Juventus: l'ex viola firma fino al 2030

Nico Gonzalez rinnova con la Juventus: l'ex viola firma fino al 2030FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:30Ex viola
di Redazione FV

Nico Gonzalez ha firmato il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWbe.com, l’accordo è stato raggiunto e sottoscritto nelle ultime ore, con tutti i dettagli ormai definiti. Per completare l’operazione manca soltanto l’ufficialità da parte del club bianconero, che potrebbe arrivare a breve.

Un rinnovo che sa di continuità

Si tratta di un passaggio importante per il futuro dell’esterno offensivo ex Fiorentina, che prolunga così il proprio legame con la società e si assicura una permanenza a lungo termine. La firma rappresenta un segnale di continuità da parte della Juventus, che punta a confermare la fiducia nel giocatore dopo il suo ottimo avvio di campionato. L’annuncio ufficiale è dunque atteso nelle prossime ore, con l’intesa ormai formalmente completata.