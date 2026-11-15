FirenzeViola Monza-Fiorentina: sfida alla squadra più hipster d'Italia. Da Varela a Robinson, tutti i segreti dei ragazzi di Juric

Viaggio alla scoperta del prossimo avversario della Fiorentina tra calciatori da tener d'occhio e un impianto societario in evoluzione

Domanda: il Monza, nella sua versione recente, può essere un modello per la Fiorentina? Pare paradossale vedendo classifica e rendimento recente, ma la squadra di Ivan Juric è in un certo senso (e in piccolo, rapportando tutto a dimensioni del club e velleità sportive) una realtà da cui comunque poter prendere spunto, a cominciare dal dinamico organigramma societario che negli ultimi mesi ha visto un ingresso a sorpresa, quel Pedro Obiang che fino all'anno scorso battagliava in mezzo al campo per riportare i brianzoli in massima serie. Una pescata sui generis, unica o quasi, e vincente: dal 20 agosto Obiang ha compiuto il salto dal campo alla scrivania, mostrando già un certo occhio.

Una rosa randomica

Il Monza ha di gran lunga la squadra più giovane della Serie A: una media età di 23,6 anni (il Frosinone secondo è a 24, come il Parma, la Fiorentina è al quarto posto a 24,4 anni). Una rosa 'nuova', in tutti i sensi, perché Juric ha a disposizione una serie di dilettanti del campionato italiano: esempio per capire la randomicità del parco giocatori, i biancorossi hanno già testato tre portieri tra i pali, lo sloveno Aljaz Stranjar (19 anni), il senegalese Demba Thiam (28 anni, passaporto italiano) e nelle ultime giornate lo svedese Noel Tornqvist (24 anni, in prestito dal Como, protagonista in negativo nella sconfitta della scorsa settimana contro l'Atalanta). Tra i giocatori di movimento annoveriamo un portoghese di ventotto anni con un taglio di capelli che ci risucchia negli anni ottanta (l'istrionico Ricardo Mangas), un nigeriano ex stella delle giovanili dell'Inter (Ebenzer Akinsanmiro), un franco-camerunense di talento come Ondoa e un georgiano che non guasta mai, Saba Goglidchidze. Troviamo anche tanti italiani tra cui due prodotti del vivaio viola come Lorenzo Lucchesi ed Eddy Kouadio, tra i migliori per rendimento in questa prima parte di stagione e un'altra vecchia conoscenza del mondo viola come Andrea El Flaco Colpani, giocatore che, ai suoi ritmi, nel suo contesto (non certo da Fiorentina) e con le sue pause rimane comunque delizioso . Le stelle assolute sono due, il dicannovenne inglese Jay Robinson, remember the name- folletto esterno dall'elettricità notevole, uno che appena tocca il pallone ti fa capire che a questi livelli c'è solo di passaggio - e soprattutto Gustavo Varela, portoghese da 11 reti in 11 gare col Monza (9 in campionato, di cui è capocannoniere), pagato poco meno di 3 milioni e già sul taccuino di tutte le big italiane e non solo (si candida per essere grande protagonista del mercato invernale). Qualità e gioventù, esplosività ma anche poca esperienza. Un cocktail pazzo per la vincitrice del premio Hipster Serie A 2026/27.

Risultati e andamento

Monza come esempio per il mercato di nicchia e a poco prezzo, poi però ci sono i risultati: la squadra che si prepara ad affrontare la Fiorentina arriva all'appuntamento del 23 novembre in una situazione complicata. Il gruppo di Ivan Juric occupa infatti il diciottesimo posto in classifica con appena sette punti raccolti nelle prime undici giornate (due in meno rispetto a quelli della Fiorentina), frutto di due vittorie, un pareggio e otto sconfitte. I brianzoli sono reduci da quattro ko consecutivi, contro Torino, Napoli, Bologna e Atalanta. Sono 17 i gol realizzati e 25 quelli subiti, con una media di 2,27 reti incassate a partita. Numeri che, curiosamente, coincidono con quelli della Fiorentina dopo lo stesso numero di giornate. Il Monza è una squadra prevedibile, che sembra perdere sicurezze e solidità nella ripresa, fase nella quale ha spesso incassato le reti decisive. Nelle ultime quattro sconfitte sono stati dieci i gol subiti complessivamente. Contro l'Atalanta, nell'ultima giornata, i brianzoli erano riusciti a chiudere il primo tempo sullo 0-0, prima di capitolare appena quattro minuti dopo l'intervallo per la rete di Krstović al 49'. Una gara che ha evidenziato anche un progressivo nervosismo, culminato con cinque ammonizioni nella ripresa e un'espulsione nel recupero. E dire che lo 0-1 strappato dagli uomini di Sarri è uno dei risultati più bugiardi delle prime undici di campionato - basti pensare che l'Mvp è stato Carnesecchi, autore di almeno quattro parate decisive -. Sul piano offensivo, nei primi dieci turni la squadra ha realizzato mediamente 0,70 gol nel primo tempo e 1,00 nella seconda frazione, con la fascia tra il 31' e il 45' come momento più prolifico, con quattro reti. Anche diverse sconfitte sono maturate con un solo gol di differenza: contro Udinese, Lecce, Torino, Bologna e Atalanta. Un elemento che racconta di una formazione spesso rimasta in partita, ma incapace di conservare il risultato o completare la rimonta.

Allenatore e società

In panchina troviamo un tecnico che, dopo le badilate prese con Atalanta, Roma e Southampton, è dovuto ripartire dalla provincia. Ivan Juric ha costruito la squadra prevalentemente attorno al 3-4-2-1, con un sistema aggressivo caratterizzato da marcature a uomo, pressing alto e ricerca della verticalità. Un'identità gasperiniana (il primo Gasperini però), riconoscibile, ma che finora non ha prodotto la necessaria solidità: i 25 gol incassati rappresentano infatti uno dei problemi principali di una formazione che fatica a mantenere equilibrio tra le due fasi e soprattutto a reggere l'intensità degli avversari per tutti i novanta minuti. Nel frattempo, anche fuori dal campo, il Monza sta vivendo una trasformazione profonda. La proprietà Beckett Layne Ventures ha completato lo scorso giugno l'acquisizione dell'intero capitale sociale, rilevando anche la quota residua del 20% detenuta da Fininvest. Il nuovo corso, guidato dalla presidente Lauren Crampsie e dall'amministratore delegato Mauro Baldissoni, punta su sostenibilità economica, scouting, valorizzazione dei giovani e sviluppo di un modello societario meno legato alla capacità di spesa della proprietà. Il clima poi, è quello solito delle midlands lombarde: l'U-Power Stadium è uno degli stadi più modesti, freddi e spogli d'Italia e lo sarà probabilmente anche fra otto giorni. Insomma il Monza è una creatura strana e affascinante, con una rosa ricca di falle ma anche talento grezzo, da osservare, studiare (anche in vista dei prossimi mercati) e rispettare proprio per l'imprevedibilità intrinseca dei ragazzacci di Juric.