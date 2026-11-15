FirenzeViola Dall'addio di Gosens all'acquisto di gennaio: la fascia sinistra e una rivoluzione ancora in corso

In estate la corsia mancina è stata uno dei reparti stravolti. A gennaio però, per vari motivi, i suoi cambiamenti continueranno

Rifondata in estate, ritoccata in inverno e forse di nuovo il prossimo giugno. La fascia sinistra della Fiorentina è stata una continua rivoluzione, piena di modifiche che non si interromperanno adesso e neanche nel futuro immediato. Perché se a gennaio era scontato che la dirigenza volesse intervenire in difesa e a centrocampo, per motivi diversi, anche la corsia mancina si è aggiunta all’agenda del ds Paratici, in un mercato di riparazione fitto di missioni da portare a termine. Tra cui, appunto, la ricerca di un altro laterale sinistro.

Una rivoluzione nata in estate...

Riavvolgendo il nastro di pochi mesi, la società viola ha scelto in estate di salutare un Robin Gosens che pareva alla fine della corsa e proprio in questi giorni, con un infortunio al ginocchio che rischia di tenerlo fuori a lungo, la sua permanenza allo Schalke per la prossima stagione è tornata in discussione. Il suo ipotetico ritorno a Firenze non è argomento d’attualità dalle parti di Bagno a Ripoli ma rende l’idea di quanto stia succedendo adesso per il futuro della fascia sinistra.

...e non ancora finita

Perché il suo addio segnò l’inizio della strategia sul mercato, quella di svecchiare anche questo reparto e di ringiovanirlo puntando su un ragazzo in rampa di lancio come Victor Valdepenas, su cui società e allenatore credono fermamente ma ancora un po’ acerbo, alla sua prima esperienza coi grandi, e soprattutto solo. Un dato di fatto, alle sue spalle si vede un Fabiano Parisi che sta tornando a correre col pallone ma ancora in fase di ripristino, da tenere d’occhio visto il recupero da un crociato. Finora è stato adottato Joao Mario a colmare parzialmente una lacuna evidente, ma è chiaro che non basti. A gennaio la Fiorentina opererà anche in quella porzione di campo per dare a Vanoli un'altra alternativa al promettente giovane spagnolo e per dare tempo all'ex Empoli di tornare senza rischi.