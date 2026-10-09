Lazio, ko di Gudmundsson più grave del previsto: torna a dicembre

Lazio, ko di Gudmundsson più grave del previsto: torna a dicembre
Oggi alle 16:15Ex viola
di Redazione FV

Preoccupano le condizioni di Albert Gudmundsson, attaccante in prestito dalla Fiorentina alla Lazio, che ha riportato un problema alla spalla durante il ritiro con la nazionale islandese. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, l'infortunio potrebbe rivelarsi più serio rispetto alle prime valutazioni. Gli accertamenti effettuati, secondo il quotidiano romano, avrebbero riscontrato una frattura composta della spalla, un problema più importante rispetto alla lussazione ipotizzata inizialmente.

Il rientro di Gudmundsson potrebbe avvenire tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Una possibile assenza pesante per la Lazio, che rischia di dover rinunciare all'ex viola per diverse partite.