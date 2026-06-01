Guerini e il trionfo con la Primavera dell'83: "Una vittoria difficile. Complimenti ai viola di oggi"

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Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, l'ex giocatore e dirigente viola Vincenzo Guerini ha ricordato il trionfo della sua Primavera nel 1983, anno in cui la squadra viola vinse il suo ultimo scudetto prima del trionfo di pochi giorni fa arrivato grazie al lavoro di Daniele Galloppa: "Sono passati 43 anni, una vita intera. Ancora oggi con i ragazzi di quella squadra ci sentiamo e vediamo spesso, ci facciamo gli auguri e ricordiamo chi purtroppo non c'è più. Quell'esperienza mi ha fatto capire che potevo fare l'allenatore.

La vittoria fu difficile, tra girone e playoff, fino alla finale andata e ritorno. Ricordo l'emozione dei ragazzi al Franchi. Eravamo tutti innamorati della Fiorentina. È stata una grande esperienza di vita che porterò sempre con me. Complimenti a questi ragazzi che oggi, a distanza di tanto tempo, hanno rivinto il tricolore".