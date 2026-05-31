Cutrone su Diogo Jota: "La sua scomparsa mi ha lasciato senza parole"
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L'ex viola, Patrick Cutrone, che la prossima stagione tornerà a giocare in Serie A con la maglia del Monza, in una sua intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha parlato della tragica scomparsa del suo ex compagno ai tempi del Wolves, Diogo Jota. Queste le sue parole: "Una grande persona, mi viene da piangere perché mi dispiace per quello che è successo. Era un gran giocatore, uno dei più forti con cui ho giocato nella mia carriera, mi ha accolto al Wolverhampton, mi ha dato una mano a inserirmi.
Ho solo bei ricordi legati a lui, la sua scomparsa mi ha lasciato senza parole. A volte la vita è veramente cattiva, è stato brutto… Quando poi una persona la conosci, fa ancora più effetto".
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