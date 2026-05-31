Chiesa smarrito, ma una scommessa possibile. Corriere dello Sport: "Riportatelo a casa"

vedi letture

Per Federico Chiesa si appena chiusa un'altra stagione piena di difficoltà. Gli infortuni, il rifiuto alla Nazionale durante i playoff e il pochissimo spazio trovato al Liverpool restituiscono ancora la fotografia di un giocatore perso ormai da anni e mai più ritrovato. Di questo e della possibilità che l'ex viola possa tornare a giocare in Serie A ha parlato stamani il Corriere dello Sport-Stadio, con un editoriale a firma di Cristiano Gatti che riportiamo in parte:

"Chiesa chi? Proprio lui, quello che per diverse estati è diventato uomo-mercato, per quanto discusso come incostante e persino cascatore (citofonare Gasperini), comunque riconosciuto come uno degli ultimi talenti italiani. Quello di cui si sono perse le tracce e tante volte persino la memoria. A.A.A., acquirente cercasi, solo interessati veri, esclusi perditempo. Più dei soldi, serve un po’ di fantasia e certo anche un minimo di coraggio. Non sta scritto da nessuna parte che Chiesa tornerà ad essere quel Chiesa, certo no. Ma con la fatica che si percepisce in giro nel trovare ancora qualche pezzo buono, Chiesa è una scommessa possibile.

Non si può ripartire dalla riscoperta dei giocatori italiani senza considerarlo. Ricollocato in un habitat che gli trasmetta serenità e sicurezza, può essere un altro Chiesa, il Chiesa di prima. In ogni caso, dimenticarlo da qualche parte non è più un lusso che ci possiamo permettere. Non adesso, in questa epoca storica che ci vede nella parte di Sordi e Totò, patetica nobiltà con le pezze al sedere. Per quanto i Chiesa possano risultare incognite, non abbiamo titoli per fare gli schizzinosi. Salvate il soldato Fede. Riportatelo a casa".