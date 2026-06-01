Social Galloppa su IG: "Scritto un pezzo di storia: la Primavera è una cosa seria"

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A quasi una settimana dalla vittoria dello scudetto di categoria, il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha commentato su Instagram quello che è stato il percorso fatto dalla formazione Under-20, che molto probabilmente lascerà per iniziare un percorso nuovo tra i professionisti: "Lo scorso anno siamo salpati a luglio, abbiamo attraccato ad Itaca e siamo arrivati vicini a scrivere un pezzo di storia. Quest’anno è stato un film nuovo , fatto di episodi. “LA PRIMAVERA E’ UNA COSA SERIA” . La FIORENTINA è una cosa seria.

L’avete scritta voi la storia e ve lo siete meritati. Grazie STAFF, grazie RAGAZZI. Grazie di tutto".