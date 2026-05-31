Viviano: "Il PSG ha vinto anche senza il portiere forte. Raya è cresciuto molto"
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L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano ha parlato a SportMediaset dalla spiaggia di Piazzale San Martino a Riccione della finale tra PSG e Arsenal. Queste alcune delle sue parole: "Diciamo che il Psg ha vinto la Champions senza il portiere fortissimo che aveva un anno fa con Donnarumma. Da Safonov mi aspettavo qualcosa in più anche sul gol dell'Arsenal, non questa nuova moda di uscire e fare la "croce" in modo esasperato. Preferisco i portieri all'italiana con le mani davanti. Raya arriva da due anni importanti, è cresciuto in modo costante".
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