Carobbi esalta Galloppa: "Ha rispecchiato il carattere di Guerini nell'83"

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Stefano Carobbi, ex viola e prodotto del settore giovanile della Fiorentina che nel 1983 ha vinto lo scudetto con la Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club viola ripercorrendo il trionfo di 43 anni fa e soffermandosi sul tricolore vinto la settimana scorsa dall'Under-20 di Daniele Galloppa: "A quel traguardo ci speravamo e credevamo tanto. In quel momento c'era felicità, oggi anche un velo di dispiacere, perché l'ultimo scudetto portava la nostra firma ed era così lontano. Ma la storia, dopotutto, è fatta per essere riscritta. Ci sono tante analogie con questi ragazzi: anche allora avevamo molti toscani in squadra. Eravamo un gruppo forte e coeso, proprio come mi sembra sia quello creatosi quest'anno. Noi ci ritroviamo ancora tutti gli anni per celebrare la ricorrenza di quel trofeo.

Galloppa rispecchia il carattere di Vincenzo Guerini. Ha usato parole come umiltà e spirito di sacrificio, valori che erano cardine anche per mister Guerini. Mi è piaciuto molto: quando l'ho sentito parlare nelle recenti interviste, ho capito che era l'anno giusto per vincere. Spero che questo sia l'inizio di un ciclo. Anche all'epoca ci fu l'audacia di lanciare in prima squadra tanti giocatori come Landucci, Bortolazzi, Cristiani, Cecconi e anche il sottoscritto."