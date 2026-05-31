Il Las Palmas di Amatucci vince e si qualifica per i play-off per andare in Liga
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Il Las Palmas di Lorenzo Amatucci, in campo questa sera contro il Deportivo La Coruna (qualificato per LaLiga) ha raggiunto definitivamente la qualificazione ai play-off per tentare di raggiungere il maggiore campionato di Spagna, grazie alla vittoria per . Amatucci, ora in forza nel club delle Isole Canarie, è in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Il prezzo del riscatto è di 5 milioni, con l'opzione del controriscatto per la Fiorentina a 5,5 milioni. Dunque ora la decisione spetta al Las Palmas che deve decidere se riscattarlo o meno.
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