Aquilani e la corte di Torino e Sassuolo. Con Abate si "spartiranno" le panchine

vedi letture

Continua la corsa a due per la panchina del Torino. In questi giorni il presidente Urbano Cairo ha fatto sapere a Roberto D'Aversa, attuale tecnico granata, di volersi prendere qualche altro giorno prima della scelta finale. Come scrive Tuttosport, il Toro ha già parlato con Ignazio Abate, emergente che quest'anno ha fatto un'ottima Serie B con la Juve Stabia (condotta ai playoff), facendo una buona impressione sui granata.

In corsa a fianco all'ex esterno del Milan c'è Alberto Aquilani, allenatore che si è messo definitivamente in mostra con l'impresa sfiorata a Catanzaro, venendo eliminato in finale playoff per la Serie A dal Monza solo per piazzamento di classifica. Promettente già dai tempi di Firenze, dove con la Primavera della Fiorentina sollevò tre Coppe Italia e due Supercoppe nazionali, l'ex centrocampista incontrerà presto il Torino ma anche il Sassuolo per il dopo-Grosso, destinato alla Fiorentina. La sensazione è che Abate (anch'esso già sondato dai neroverdi) e Aquilani si spartiranno le panchine di Torino e Sassuolo, da capire in che modo.