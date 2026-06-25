Galbiati: "Miretti e Thorstvedt giocatori utili. Koleosho un'alternativa"

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L’ex difensore viola, Roberto Galbiati, ha commentato alcuni nomi accostati alla Fiorentina: “Miretti non mi dispiacerebbe. Non è un fenomeno ma a volte i calciatori devono semplicemente essere utili e lui può fare al caso. Anche Thortvedt mi piace, è un profilo di sostanza. Bernabè invece è un buon giocatore, ma stuzzica il giusto. Alla Fiorentina servono degli esterni, è normale che Grosso spinga per averne. Koleosho? È giovane e può essere una buona alternativa… anche se deve crescere ancora tanto. L'importante è che sia convinto e onorato di venire alla Fiorentina”.