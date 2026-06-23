L'ex viola Berti pronto a salutare il Cesena: su di lui c'è la Cremonese
Il mercato comincia a muoversi attorno a Tommaso Berti, centrocampista del Cesena che i tifosi della Fiorentina ricordano per la sua esperienza in maglia viola nella stagione 2022/23. In quell'annata il classe 2004 fece parte della Primavera allenata da Alberto Aquilani, contribuendo al percorso di crescita di una delle squadre giovanili più competitive del panorama italiano.
Adesso per Berti potrebbero aprirsi le porte di un'altra avventura in Serie B. Secondo quanto riportato dalla stampa romagnola, infatti, la Cremonese avrebbe presentato al Cesena una prima offerta da 2,5 milioni di euro, cifra da corrispondere nell'arco di tre anni. Una proposta che il nuovo direttore sportivo bianconero Andrea Mancini dovrà valutare, con l'obiettivo di provare ad alzare la richiesta oltre i 3 milioni.
La situazione economica del Cesena, alle prese con la necessità di fare cassa dopo un'iscrizione al campionato arrivata con qualche difficoltà, potrebbe però accelerare la cessione di alcuni dei suoi elementi più richiesti. Tra questi c'è proprio Berti, che dopo il passaggio dalla Primavera della Fiorentina al ritorno in Romagna ha continuato il proprio percorso di crescita fino a conquistare l'interesse di diversi club.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati