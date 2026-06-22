Turchia flop ai Mondiali ma la Federazione conferma l'ex viola Montella

Turchia flop ai Mondiali ma la Federazione conferma l'ex viola MontellaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:50Ex viola
di Redazione FV

La Turchia ha perso di misura le due partite finore disputate, condannandola all'eliminazione dal Mondiale. Un risultato negativo che aveva messo in discussione il futuro del ct Vincenzo Montella fino a quel momento osannato per aver ottenuto una qualificazione ai Mondiali dopo 24 anni dall'ultima partecipazione.

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, l'ex tecnico di Fiorentina, Samp e Milan (tra le altre) ha però incassato la fiducia del presidente federale Ibrahim Haciosmanoglu e dunque Montella sembra destinato a rimanere sulla panchina della Nazionale turca anche per il futuro, proprio per averla riportata ai vertici del calcio mondiale, indipendentemente dalla cocente eliminazione