Turchia flop ai Mondiali ma la Federazione conferma l'ex viola Montella
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La Turchia ha perso di misura le due partite finore disputate, condannandola all'eliminazione dal Mondiale. Un risultato negativo che aveva messo in discussione il futuro del ct Vincenzo Montella fino a quel momento osannato per aver ottenuto una qualificazione ai Mondiali dopo 24 anni dall'ultima partecipazione.
Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, l'ex tecnico di Fiorentina, Samp e Milan (tra le altre) ha però incassato la fiducia del presidente federale Ibrahim Haciosmanoglu e dunque Montella sembra destinato a rimanere sulla panchina della Nazionale turca anche per il futuro, proprio per averla riportata ai vertici del calcio mondiale, indipendentemente dalla cocente eliminazione
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