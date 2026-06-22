Maresca, sempre più vicino l'approdo al City: ma servirà pagare la clausola

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Manca sempre meno alla firma di Enzo Maresca con il Manchester City. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Citizens avrebbero trovato un accordo con il Chelsea per liberare il tecnico attraverso il pagamento di 20 milioni di euro. Maresca si era separato dal club londinese lo scorso gennaio e ora è pronto a legarsi al City con un contratto triennale. Per lui, si tratta di un ritorno visto che ha allenato l'Under 23 ed è stato anche vice di Pep Guardiola.