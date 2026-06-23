Accostato alla Primavera viola, Diamanti è vicino alla panchina del Cesena
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Era stato tra i nomi accostati alla Fiorentina per la panchina della Primavera, lasciata sguarnita da Daniele Galloppa dopo lo scudetto conquistato poche settimane fa al Viola Park, ma la pista è tramontata in questi giorni e ora pare davvero vicino ad un'altra collocazione: Alessandro Diamanti è molto probabilmente il prossimo allenatore del Cesena, come fa sapere TMW.
L'ex giocatore, tra le altre anchde della Fiorentina, è in cerca di un'avventura nel calcio dei grandi e avrebbe trovato oggi l'intesa coi romagnoli per un contratto annuale con opzione per la seconda stagione. Difficile che ci siano ripensamenti nelle prossime ore, con l'ex fantasista che va verso la firma col club bianconero.
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