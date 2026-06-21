Dopo la delusione Mondiale Montella può rimanere in Turchia: il Fenerbahce ci pensa
Il futuro di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia appare ormai segnato dopo la clamorosa eliminazione della nazionale turca già nella fase a gironi del Mondiale, maturata con le sconfitte contro Australia e Paraguay. Dopo l'ultima gara contro gli Stati Uniti, il tecnico italiano dovrebbe lasciare l'incarico, anche se resta da chiarire se attraverso dimissioni o esonero.
La federazione turca starebbe già valutando le possibili alternative, con il nome di Fatih Terim tra i candidati più accreditati. Per Montella, invece, potrebbero aprirsi nuove opportunità a livello di club: in Turchia continua a godere di buona considerazione e il suo profilo sarebbe tra quelli presi in esame dal Fenerbahce, attualmente alla ricerca di un nuovo allenatore. Lo riporta SportMediaset.
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