Dopo la delusione Mondiale Montella può rimanere in Turchia: il Fenerbahce ci pensa

Dopo la delusione Mondiale Montella può rimanere in Turchia: il Fenerbahce ci pensaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:40Ex viola
di Redazione FV

Il futuro di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia appare ormai segnato dopo la clamorosa eliminazione della nazionale turca già nella fase a gironi del Mondiale, maturata con le sconfitte contro Australia e Paraguay. Dopo l'ultima gara contro gli Stati Uniti, il tecnico italiano dovrebbe lasciare l'incarico, anche se resta da chiarire se attraverso dimissioni o esonero.

La federazione turca starebbe già valutando le possibili alternative, con il nome di Fatih Terim tra i candidati più accreditati. Per Montella, invece, potrebbero aprirsi nuove opportunità a livello di club: in Turchia continua a godere di buona considerazione e il suo profilo sarebbe tra quelli presi in esame dal Fenerbahce, attualmente alla ricerca di un nuovo allenatore. Lo riporta SportMediaset.