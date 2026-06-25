CSC Flash: nuovi contatti per Thorstvedt. I movimenti in uscita
Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Chiuso il colpo Beldenti
La Fiorentina ha messo a segno il colpo Dennis Beldenti, 2010 dell’Union Brescia che arriverà per poco più di 1 milione. Soffiato alla concorrenza del Como.
Incontro per Thortvedt, occhio a Miretti
A inizio settimana c’è stato un vertice tra la Fiorentina e i procuratori di Kristian Thorstvedt, c’è già un accordo di massima. Manca quello col Sassuolo. La trattativa potrebbe allargarsi a qualche nome in uscita dal club viola come Sohm, Fazzini o Piccoli. Sempre a centrocampo c’è pure un forte interessamento per Fabio Miretti della Juventus.
Il mercato in uscita
Gudmundsson ha attratto le attenzioni di alcuni club di Premier League come il Bourthmouth.
Aggiornamenti su Aranda
L’esterno del Boca Juniors, Tomas Aranda, piace tantissimo a Grosso già dai tempi del Sassuolo. Lo ha proposto alla dirigenza della Fiorentina. Il problema dei viola sono i rapporti col Boca per via dell’operazione per Valentini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati