FirenzeViola Croci verso il salto in Primavera. E anche Grosso lo seguirà da vicino

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Croci è una delle promesse della Fiorentina del futuro e i dirigenti hanno già deciso di inserirlo nella rosa della Primavera per la prossima stagione

Federico Croci è stato uno dei protagonisti della vittoria della Nazionale U17 all'Europeo di categoria ed è anche uno dei giovani talenti della Fiorentina ad aver attirato gli occhi interessati di addetti ai lavori e scout in giro per l'Europa. Il club di Commisso però ha le idee chiarissime per il suo futuro, che intanto lo vedrà impegnato da sotto età in Primavera a cominciare dal ritiro di questa estate. Ancora non si conosce il nome del successore di Galloppa, ma la società ha già deciso che visti gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, sia giunto il momento del primo vero passo in avanti della sua carriera.

Croci potrebbe allenarsi anche con la prima squadra

La Fiorentina è così convinta delle qualità del giocatore classe 2010, che non è da escludere il suo coinvolgimento a stagione in corso con la prima squadra. Ovviamente partendo dalla semplice partecipazione agli allenamenti insieme ai grandi guidati da Grosso, con l'intento di migliorarne la qualità e farlo sentire parte non solo del presente ma anche del futuro viola. Con la Fiorentina che non sarà impegnata in Europa, le occasioni per aggregare i migliori talenti ai grandi sarà una costante della prossima stagione e Federico Croci è uno dei giovani targati Viola Park che potrebbero avere l'occasione di allenarsi a più riprese con la prima squadra.