Biraghi ai margini del Torino: l'ex viola può partire ma l'ingaggio elevato frena tutto

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Cristiano Biraghi, ex terzino e capitano della Fiorentina, è sempre più vicino all’uscita dal progetto del Torino. Il classe 1992, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha progressivamente perso centralità nelle rotazioni granata, tanto da raccogliere dall’inizio del 2026 fino a fine stagione soltanto quattro brevi spezzoni di gara, per un totale di poco più di 50 minuti complessivi. Di fatto, non viene considerato né un titolare né una reale opzione a gara in corso.

A complicare una sua possibile cessione non è tanto il valore del cartellino, per il quale il Torino sarebbe disposto a valutare anche offerte contenute, quanto il pesante ingaggio. Biraghi percepisce infatti oltre 3 milioni di euro lordi a stagione e, al netto dei top della rosa come Zapata, Vlasic, Adams e Simeone, risulta il terzo giocatore più pagato dell’organico. Una sua partenza garantirebbe un risparmio importante per il club, ma trovare una squadra disposta a farsi carico del suo stipendio non sarà semplice. L’esterno ha ancora un anno di contratto con i granata.