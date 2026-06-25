La Fiorentina ha messo la freccia per Miretti. Ecco quanto vuole la Juventus

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La Fiorentina ha messo la freccia per Fabio Miretti, scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio. Il centrocampista classe 2003 è finito in cima alla lista dei desideri del ds Paratici, che ha preso atto delle difficoltà del Bologna a pagarne il cartellino e sta lavorando per portarlo a Firenze. La Juventus ha fatto sapere ai procuratori di Miretti di accettare solo una proposta da 14 milioni di euro.

Finché il prezzo non cambierà, il Bologna resterà alla finestra escludendo rilanci. La Fiorentina proverà a spingere sull’acceleratore per il ragazzo che dal canto suo ha già aperto ai viola. Ha un contratto valido fino al 2028 e guadagna un milione netto a stagione. I piemontesi stanno aspettando l’offerta giusta. L’anno scorso furono in trattativa con il Napoli, che però si fermò a 10-11 milioni e per questo la trattativa si arenò.