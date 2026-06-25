Per Koleosho manca l'ok dell'entourage. Accordo già raggiunto tra Fiorentina e Burnley

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Per Luca Koleosho secondo quanto riporta La Nazione i dirigenti della Fiorentina attendono solo il via libera dall’entourage del calciatore. Qualche altra squadra si è mossa sull’esterno del Burnley dopo la parentesi con la Nazionale maggiore, ma Paratici e Goretti sono sicuri di avere un vantaggio importante. Il caso Palestra insegna che abbassare la guardia in questi periodi di trattative non si può. Ma il ds viola ha diverse carte da giocarsi.

Un sistema di gioco ideale per le sue caratteristiche e un paio di sponsor come Ndour e Comuzzo che hanno già fatto sapere a Koleosho di attenderlo a braccia aperte. Affare da 10 milioni più bonus pronto a essere chiuso, con la formula che resta da limare e che balla tra un obbligo di riscatto condizionato (ma obiettivi facili da raggiungere) e un titolo definitivo immediato. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni.