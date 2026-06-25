La Fiorentina valuta Fullkrug come possibile alternativa a Piccoli

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Questa mattina Il Tirreno si occupa del futuro di Moise Kean. Se nessuno attiverà la clausola da 62 milioni - si legge - il giocatore e la società saranno ben felici di continuare insieme. Il futuro dell’ex Juventus è inevitabilmente legato a quello di Roberto Piccoli, per il quale lo spazio diminuirebbe in caso di permanenza di Kean. Per questo non è esclusa una sua cessione.

Pure Fullkrug nella lista di Paratici

La dirigenza viola sta valutando alcuni nomi per sostituire l’ex Cagliari nel caso in cui parta: occhio a Mateo Pellegrino del Parma, che però costa 20 milioni di euro; c'è anche Niclas Fullkrug rientrato al West Ham dopo l'avventura al Milan. Il prezzo del suo cartellino non supererebbe i 3 milioni, ma si potrebbe fare addirittura in prestito. Su di lui ha chiesto informazioni il Venezia.