La Turchia torna a tentare Vlahovic: su di lui gli occhi del Besiktas di Italiano

La Turchia torna a tentare Vlahovic: su di lui gli occhi del Besiktas di ItalianoFirenzeViola.it
Oggi alle 22:40Ex viola
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it Vincenzo Italiano è a caccia dei suoi vecchi pupilli. Il tecnico ex Bologna, dopo aver chiesto alla dirigenza del Besiktas di intensificare i contatti con Mandragora, ha messo nel suo personale mirino anche Dusan Vlahovic. L'offerta del Besiktas è di 10 milioni di stipendio, con un'aggiunta di 5 milioni alla firma.