Italiano sul suo futuro: "Lasciamo perdere il contratto. In settimana ci incontreremo"

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Vincenzo Italiano non dà troppe indicazioni sul suo futuro. Il tecnico del Bologna ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Inter, iniziando dal suo percorso in rossoblu e da cosa lo aspetta per il domani: "Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Lasciamo perdere il contratto perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare, contano più i rapporti umani. Valuteremo cosa si è sbagliato e dove si può migliorare".

Prosegue: "Non c'è fretta. Dopo l'ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare il prossimo anno: l'importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa si vuole. Qui si lavora benissimo, abbiamo ottenuto una Coppa Italia storica, quest'anno a tratti mi sono divertito e a tratti meno. Dovremmo rendere conto ad un ambiente che ormai pretende questi tipi di campionati perché la società li ha abituati bene. L'atmosfera che si respira a Bologna va tutelata e bisogna fare le cose per bene".