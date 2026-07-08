L'ex Fiorentina Marcos Alonso verso i 36 anni ma rinnova altri due anni con il Celta Vigo
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L'ex terzino sinistro della Fiorentina, Marcos Alonso, ha rinnovato per altre due stagioni con il Celta Vigo. Lo spagnolo classe 1990, alla Fiorentina dal 2013 al 2016 quando la cessione al Chelsea sollevò un polverone di polemiche tra i tifosi viola, è al Celta Vigo dal 2024 e nell'ultima stagione era stata esercitata l'opzione fino al 2026. Ora arriva la volontà di procedere insieme fino al 2028, complice la volontà del tecnico Claudio Giraldez, nonostante gli ormai 36 anni (che compirà a dire il vero a dicembre): alla scadenza ne avrà 38.
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Copertina
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Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
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