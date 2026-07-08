Aspettando una nuova squadra Solomon sceglie di investire nel mondo della ristorazione

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In attesa di capire in quale squadra giocherà l'anno prossimo, Manor Solomon, ex esterno della Fiorentina tornato al Tottenham, dopo la fine del prestito in viola, ha scelto di fare il proprio ingresso nel settore della ristorazione. Secondo quanto appreso dal portale N12, il ventiseienne si unirà ufficialmente come socio del tapas bar e ristorante "ESO", situato in via Dizengoff a Tel Aviv. L'ingresso di Solomon in questo settore, sottolinea N12, si inserisce in una tendenza già nota che vede atleti israeliani e internazionali di alto livello investire nel mondo dell'intrattenimento e della ristorazione.

Solomon si è unito ai suoi amici Or Asulin, Nadav Moreh e Yonatan Ben Yehuda, cresciuti insieme e che sognavano di aprire il loro primo locale fin dall'età di 21 anni. I tre hanno inaugurato "Asulin" insieme nel settembre 2025, quando si sono uniti allo chef Lior Cohen. Secondo le stime, l'ingresso di Solomon come quarto socio è accompagnato da un investimento di diverse centinaia di migliaia di Shekel.