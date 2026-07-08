Il mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre

vedi letture

Prima Viery, poi Dragusin: Paratici è partito in quinta con poche parole e molti fatti. Cosa sarà successo davvero in America? Due ipotesi possibili.

Trentaquattro milioni di euro per due difensori e un avvio di calciomercato quasi impossibile da immaginare anche soltanto un paio di settimane fa. La Fiorentina fa sul serio, Paratici è partito a mille all'ora e se il buongiorno si vede dal mattino tutto lascia pensare che quella appena iniziata possa essere un'estate ricca di operazioni, in entrata e in uscita. Cerchiamo di fare un po' di ordine e per prima cosa riavvolgiamo il nastro di alcune settimane. Torniamo per un attimo ai giorni in cui il ds viola e Alessandro Ferrari hanno fatto visita alla famiglia Commisso negli Stati Uniti. Il viaggio a New York ha rappresentato il primo capitolo dell'inizio della ricostruzione della Fiorentina, dopo una stagione complicatissima che speriamo di dimenticare il più presto possibile, e la conferenza stampa congiunta di Paratici e Ferrari di inizio giugno ci ha detto in realtà molto poco sui reali argomenti trattati dai due dirigenti e la proprietà.

Due strategie possibili per il mercato della Fiorentina

Parliamoci chiaro: la società viola non potrà, per motivi di bilancio, comprare senza cedere, ma pensando a quella che potrebbe essere la strategia nella testa di Paratici le ipotesi più credibili da fare sono due, a seconda del pensiero Giuseppe Commisso espresso a direttore generale e direttore sportivo. La prima è semplice: l'input della proprietà sarebbe stato quello di autorizzare Paratici a spendere senza pensare solo e soltanto al pareggio di bilancio. In parole povere la Fiorentina si concederebbe un'estate da protagonista con un importante extra budget per gli acquisti. La seconda sarebbe invece più conservativa e in linea con gli ultimi anni. In questo caso lo stesso Paratici starebbe giocando d'anticipo per dare a Grosso i nuovi in tempi rapidi, per poi concentrarsi sulle cessioni, alcune delle quali sarebbero sicuramente dolorose.

Difesa quasi fatta, servono almeno tre esterni d'attacco