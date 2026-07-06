Paratici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini

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Nonostante un differenziale negativo del vecchio mercato di circa 62 milioni e nonostante una multa Uefa dal valore di 6 milioni, Paratici dopo aver piazzato il colpo Viery per circa 15 milioni, centrale mancino di difesa, si è ripetuto: ha preso Dragusin dal Tottenham a quasi 20 milioni, attraverso un prestito di 1.5 milioni più un riscatto condizionato, a determinate condizioni, per un valore di 17,5 milioni. Dragusin è un 24enne rumeno cresciuto nella Juventus, con un passaggio nell’Under 23 e un sola presenza in prima squadra nel 20/21 e poi Sampdoria, Salernitana e Genoa prima di approdare a Londra. Paratici lo conosce a fondo perché lo ha visto sbocciare. La Fiorentina aveva già pensato a lui nel gennaio scorso, ma ha rimandato tutto all’estate. L’arrivo di Dragusin spiega molto: la Fiorentina venderà, ma intanto compra perché sta passando la linea del nuovo diesse. Giocatori giovani o comunque non compassati, con esperienza internazionale e voglia di affermarsi. Il rumeno è un difensore di valore che andrà ad affiancare Viery e sistemerà il pacchetto centrale. Sembra soffiare un vento diverso nella Fiorentina. Speriamo non sia una solo impressione.

Le altre indiscrezioni portano ad un indizio: la squadra viola ha bisogno di 4 esterni e uno molto forte sarebbe vicino a sbarcare in riva all’Arno. Un nome che intriga è quello di Bakayoko del Lipsia. Ha caratteristiche tecniche e fisiche che sposerebbero il nuovo corso viola. Senza dimenticare Zhegrova della Juventus.

Esterno è anche Luca Koleosho del Burleney, ultima stagione al Paris FC. L’uomo dai 4 passaporti che ha scelto però la nazionalità italiana e nel club Italia di Silvio Baldini ha esordito recentemente, oltre ad essere una colonna dell’Under 21. Sembra che sia quasi fatta per lui alla Fiorentina. Dovrebbe essere uno dei 4 attaccanti di fascia da dare in dotazione a Grosso.

In mezzo al campo invece l’altro “quasi viola” è Thorstvedt. Il Mondiale ha rallentato tutto, ma il norvegese sarà uno dei rinforzi di Grosso.

Nasce la nuova Fiorentina e le premesse paiono buone. Diciamolo sottovoce.