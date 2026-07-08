Vlahovic ancora alla Juventus? Il serbo chiede un nuovo incontro ai bianconeri

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Arriva un'indiscrezione da Torino e in particolare da Tuttosport sul futuro dell'ex attaccante viola, Dusan Vlahovic. Secondo infatti quanto riportato dal quotidiano, l'attaccante serbo, che aveva rifiutato la proposta di rinnovo della Juventus, avrebbe chiesto un nuovo incontro e sarebbe ora disposto a rivedere le proprie richieste, dall'ingaggio alle commissioni, pur di favorire un nuovo accordo con il club bianconero.

Il serbo, che ha rifiutato la ricca proposta del Besiktas e non ha trovato altre destinazioni in linea con le sue aspettative, continua ad allenarsi intensamente in vista della nuova stagione. Nel frattempo ha riallacciato anche i rapporti con alcuni ex compagni, mentre la pratica è ora nelle mani di Giovanni Carnevali e Frederic Massara.