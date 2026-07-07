L'Espanyol su Castrovilli: l'ex Fiorentina adesso può ripartire dalla Liga

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L’Espanyol guarda in Italia per rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Gaetano Castrovilli. Il classe 1997, ex Fiorentina e reduce da un'annata modesta in Serie B tra Bari e Cesena, è alla ricerca di continuità dopo le ultime stagioni segnate da cambi di maglia e difficoltà nel ritrovare il rendimento dei suoi anni migliori in viola.Il centrocampista pugliese, reduce dalla conclusione dell'esperienza al Cesena dopo il mancato rilancio con il Bari, potrebbe così vivere la sua prima avventura all'estero.

Il club catalano valuta il suo profilo per aggiungere qualità ed esperienza alla mediana, mentre per Castrovilli la Liga rappresenterebbe una nuova occasione per ripartire.