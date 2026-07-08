Fiorentina, beffa sul mercato dei giovani: il 2012 Conti "soffiato" dal Como

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Sembrava ormai tutto definito per un nuovo innesto di prospettiva al Viola Park, ma la Fiorentina ha visto sfumare proprio sul traguardo un’operazione considerata molto interessante per il proprio settore giovanile. Come riportato dalla Gazzetta Regionale, Marco Aurelio Conti, attaccante classe 2012 della Lazio, era infatti a un passo dal trasferimento in viola, tanto da essere già arrivato al centro sportivo di Bagno a Ripoli per completare le firme di rito.

Conti arrivava da una stagione da protagonista con l’Under 14 Pro della Lazio, nella quale ha messo a segno 21 gol, impreziosendo il proprio percorso anche con quattro reti realizzate in un derby contro la Roma e con la convocazione nel Progetto Under 14 del Club Italia. Un curriculum che aveva convinto la società viola a puntare su di lui per arricchire ulteriormente il proprio vivaio, da sempre attento alla crescita dei migliori talenti italiani. L’operazione, però, non è arrivata alla fumata bianca: proprio quando il passaggio sembrava ormai definito, il Como ha effettuato il sorpasso decisivo. Il club lombardo ha infatti convinto Conti a cambiare strada, ribaltando un affare di fatto già concluso.