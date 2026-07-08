Dragusin si presenta: "Non vedo l'ora di indossare la maglia viola. Ecco cosa mi porto dalla Premier"

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A pochi minuti dal comunicato ufficiale che ha sancito il suo passaggio dal Tottenham alla Fiorentina, il nuovo difensore centrale viola Radu Dragusin ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni: "Le mie sensazioni sono sicuramente molto buone, sono felicissimo essere qua. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di scendere in campo”.

Cosa pensa della città che la ospiterà?

“Sono già venuto a Firenze qualche volte ai tempi del Genoa. Parliamo di una città bellissima, stupenda, con gente sempre sorridente. Abbiamo una lunga stagione davanti a noi e vogliamo fare sicuramente bene”.

Cosa si porta dietro dai suoi anni in Inghilterra?

“Quella in Premier è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia sotto l’aspetto sportivo che umano. Mi porto dietro i duelli tosti che ho avuto con tanti attaccanti molto forti. Spero di poter aiutare la mia squadra a crescere con quello che ho appreso lì”.

Qui peraltro ritrova tanti ex compagni che già conosce...

“Conosco tanti dei miei nuovi compagni: Gudmundsson, con cui ho già giocato al Genoa e col quale ho un bellissimo rapporto, ma poi ci sono anche Fagioli, Kean e Ranieri, con cui ho giocato alla Salernitana. Mi sono messaggiato con loro a lungo in questi giorni perché non vedevo l’ora di venire qui”.

Ha un messaggio finale per i tifosi?

“Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di indossare la maglia viola. Sono certo che il loro supporto allo stadio sarà decisivo. Ho già vissuto il tifo viola da avversario... adesso voglio sentirlo come qualcosa di casa mia”