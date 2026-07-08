La Fiorentina inizia a sfoltire la rosa: ecco le prime operazioni in uscita

La Fiorentina inizia a sfoltire la rosa: ecco le prime operazioni in uscitaFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:39Primo Piano
di Redazione FV

Non solo le entrate. La Fiorentina pensa necessariamente al mercato in uscita, ed ecco che Lorenzo Amatucci si appresta a diventare un nuovo centrocampista del Deportivo La Coruña. Operazione a titolo definitivo, i viola incasseranno 2,5 milioni di euro. 

Anche Tommaso Martinelli ha le valigie pronte: si trasferirà in prestito all’Avellino. Che ha messo gli occhi pure su Alessandro Bianco. Eddy Kouadio andrà in prestito al Monza. Amir  Richardson resta in trattativa col Nizza che però non è (ancora) convinto delle cifre. Su Roberto Piccoli, invece, è forte la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.
 