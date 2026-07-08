La Fiorentina inizia a sfoltire la rosa: ecco le prime operazioni in uscita
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Non solo le entrate. La Fiorentina pensa necessariamente al mercato in uscita, ed ecco che Lorenzo Amatucci si appresta a diventare un nuovo centrocampista del Deportivo La Coruña. Operazione a titolo definitivo, i viola incasseranno 2,5 milioni di euro.
Anche Tommaso Martinelli ha le valigie pronte: si trasferirà in prestito all’Avellino. Che ha messo gli occhi pure su Alessandro Bianco. Eddy Kouadio andrà in prestito al Monza. Amir Richardson resta in trattativa col Nizza che però non è (ancora) convinto delle cifre. Su Roberto Piccoli, invece, è forte la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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Primo Piano
Il mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tredi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre
Copertina
FirenzeViolaL'importanza di ricostruire dalle fondamenta. Ora uno sforzo per un esterno in un paio di giorni
Angelo GiorgettiColpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
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