Ufficiale
Eddy Kouadio va al Monza in prestito: c'è il comunicato dei brianzoli
FirenzeViola.it
Adesso è ufficiale: Eddy Kouadio lascia la Fiorentina in prestito secco e per la prossima stagione vestirà la maglia del Monza, sempre in Serie A. A sancire l'ufficialità della notizia, un comunicato del Monza: "Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027". Pochi istanti dopo è arrivata anche l'ufficialità da parte del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eddy Kouadio all’ A.C. Monza".
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