Ufficiale

Eddy Kouadio va al Monza in prestito: c'è il comunicato dei brianzoli

Eddy Kouadio va al Monza in prestito: c'è il comunicato dei brianzoliFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40Primo Piano
di Redazione FV

Adesso è ufficiale: Eddy Kouadio lascia la Fiorentina in prestito secco e per la prossima stagione vestirà la maglia del Monza, sempre in Serie A. A sancire l'ufficialità della notizia, un comunicato del Monza: "Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027". Pochi istanti dopo è arrivata anche l'ufficialità da parte del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eddy Kouadio all’ A.C. Monza".