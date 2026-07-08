Favasuli cambia procuratore: l'ex talento viola entra nella scuderia di Giuffredi

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Nuovo capitolo nella carriera di Costantino Favasuli. L'esterno classe 2004, prodotto del vivaio della Fiorentina e reduce dall'ultima stagione con la maglia del Catanzaro, ha scelto di cambiare procuratore, affidando la tutela dei propri interessi a Mario Giuffredi. L'annuncio è stato ufficializzato direttamente dall'agenzia del noto manager, che inserisce così nel proprio roster un altro giovane di prospettiva.

Per Favasuli si tratta anche di un legame che, in qualche modo, lo riavvicina all'ambiente viola. Giuffredi, infatti, rappresenta già diversi giocatori della Fiorentina, tra cui Luca Ranieri e Fabiano Parisi. Dopo il percorso di crescita nel settore giovanile gigliato e le esperienze maturate tra Ternana, Bari e Catanzaro, il laterale calabrese si prepara così ad affrontare una nuova fase della propria carriera, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di maturazione.