Martinelli arrivato ad Avellino, domani le visite: "Felice di essere qui. Forza Lupi"

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Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli alla fine ha scelto Avellino, dopo il testa a testa del club iripino con la Samp dove il portiere classe 2006 ha passato gli ultimi 6 mesi in prestito. Secondo quanto riporta TuttoAvellino.it il giocatore è arrivato poco fa al Belsito Hotel, quartier generale dell'Avellino e domani si sottoporrà alle visite mediche insieme a Moruzzi e Faticanti, che sono gli altri due acquisti delli biancoverdi.

Prime parole da portiere dell'Avellino

Intercettato dai media, Martinelli ha pronunciato le sue prime parole da futuro giocatore dell'Avellino: "Ciao a tutti, sono felice di essere qui, ci vediamo presto allo stadio, non vedo l'ora. Forza Lupi". Il portiere arriva in Irpinia, in serie B, dove sarà allenato da Alessandro Nesta, con la formula del prestito.