FirenzeViola Dodo e Gosens, in attesa del futuro sulle fasce per ora ci sono solo loro

vedi letture

La Fiorentina si radunerà nel fine settimana per le visite e il ritiro. Resta da capire se ci saranno nomi eccellenti che resteranno fuori dalle convocazioni, come ipotizzato anche dai nbostri uomini di mercato. Oltre agli esuberi, molti dei quali si alleneranno per conto proprio e dunque fuori dal progetto di Fabio Grosso (come Barak), resta da capire se al Viola Park ci saranno Dodo e Gosens.

Gosens già a Firenze

Quest'ultimo è già a Firenze, che si mantiene in forma correndo con la moglie e dunque già pronto per il ritiro. Il tedesco ha sempre espresso la volontà di restare alla Fiorentina dopo la brutta stagione dello scorso anno che ha condizionato anche lui. Fin dall'inizio, con Pioli, ha faticato a replicare l'ottima stagione del primo anno in viola. La Fiorentina vuole ringiovanire, soprattutto sulle fasce dove servono polmoni per spingere e correre, e Robin Gosens è apparso fin da subito non un punto fermo. Ma il 13 difficilmente si potrà fare a meno di lui visto che Parisi è out e il giovane Balbo ha un futuro altrettanto incerto.

Per Dodo tempo scaduto

Chi invece da Firenze vuole andarsene fin dall'estate passata è Dodo, che va anche in scadenza. Una combo che lascia presagire dunque un sicuro addio. Ma se fin dallo scorso anno hanno iniziato a cantare le sirene giallorosse queste sembrano già aver smesso mentre alla finestra c'è sempre il Napoli a caccia di un terzino destro e il brasiliano può essere anche utile a giocare a 3 o a 4 e dunque sarebbe un jolly prezioso. Anche il Como si sta interessando al terzino viola, ma nessuno dei due club ha ancora fatto un passo decisivo.

Il mercato ha tempo, Grosso no

Il tempo (inteso come sessione di mercato) per cambiare i terzini c'è e Paratici sta scandagliando diversi nomi in quel ruolo, ma al momento è tutto fermo e il 13 si avvicina appunto, Grosso forse dovrà partire proprio con loro. Di sicuro accadrà tutto velocemente come per gli altri colpi, ma certo raccogliere l'eredità (passata) di due giocatori così importanti non sarà semplice.