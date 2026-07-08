Caos Turati, arriva l’annuncio del Catanzaro: "Contratto privo di efficacia"

vedi letture

Si chiude ufficialmente il caso legato a Marco Turati. Dopo aver inizialmente sottoscritto un accordo con il Catanzaro, il tecnico ha infatti deciso di cambiare destinazione, scegliendo di proseguire la propria carriera sulla panchina dello Spezia. Restava però da risolvere la questione burocratica, visto che il contratto con il club calabrese era già stato depositato. Nella giornata di oggi il Catanzaro ha comunicato che la situazione è stata definita. Attraverso una nota ufficiale, il club ha reso noto che la Lega Serie B ha stabilito come l'accordo tra le parti sia da considerarsi privo di efficacia, rimuovendo così ogni ostacolo al trasferimento di Turati allo Spezia.

Questo il comunicato diffuso dalla società: "US Catanzaro 1929 rende noto che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia". Definita la posizione di Turati, il Catanzaro può ora concentrarsi sulla scelta del nuovo allenatore: il principale candidato per la panchina resta Giorgio Gorgone.