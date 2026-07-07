Zaniolo-Udinese, si può continuare insieme: intesa per un contratto fino al 2029

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Nicolò Zaniolo è sempre più vicino a proseguire la sua avventura con l'Udinese. Dopo gli incontri degli ultimi giorni tra il club e l'entourage del giocatore, le parti hanno trovato un'intesa che, salvo sorprese, porterà alla firma di un nuovo contratto. Le incomprensioni emerse nelle scorse settimane sono ormai alle spalle e, secondo SkySport, l'attaccante classe 1999 è pronto a legarsi ai bianconeri fino al 2029, con un ingaggio da 1,8 milioni di euro netti a stagione.

La permanenza di Zaniolo rappresenta una conferma importante dopo l'ottima prima stagione disputata in Friuli. Nell'ultima annata ha collezionato 34 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 6 gol e servendo altrettanti assist. A giugno l'Udinese aveva già riscattato il cartellino del giocatore dal Galatasaray per 5 milioni di euro, lasciando però al club turco il 50% sull'eventuale futura rivendita.