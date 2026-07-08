Dalla Turchia rilanciano su Oulai: offerta ufficiale della Fiorentina, ma il club smentisce
Il nome di Christ Inao Oulai, centrocampista classe 2006 messosi in mostra al Mondiale con la Costa D'Avorio e attualemente in forza al Trabzonspor, continua a circolare con insistenza in orbita Fiorentina. Sebbene da parte del club viola siano arrivate smentite informali sull'interesse per il centrocampista, le indiscrezioni non si placano. L'ultima arriva dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu che, tramite un post pubblicato su X, sostiene che la società gigliata abbia già presentato un'offerta ufficiale per assicurarsi il classe 2006, profilo gradito al ds Fabio Paratici.
In ogni modo da casa viola non arriva nessuna conferma su offerte ufficiali fatte al Trabzonspor. La Fiorentina però resta comunque alla finestra apprezzando molto le doti e le caratteristiche del giocatore.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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