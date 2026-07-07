Ufficiale L'ex difensore Fiorentina Illanes all'Arezzo: il comunicato del club

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Ricordate Julian Illanes? Arrivato in Italia dall'Argentinos Jr nella Fiorentina, nel 2018, passò tutta la stagione aggregato alla prima squadra senza mai debuttare. Da allora però il difensore ha sempre giocato con continuità in Italia, tra serie C e B, fino alla Carrarese. In questa sessione di mercato il difensore è stato acquistato dall'Arezzo con cui disputerà appunto la serie B. Ecco il comunicato del club amaranto:

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Julian Illanes, difensore centrale classe 1997 reduce dall’ultima stagione alla Carrarese. Nato a Córdoba, in Argentina, Illanes è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors e ha maturato esperienza in Italia vestendo le maglie di Fiorentina, Avellino, Chievo Verona, Pescara, Novara e Carrarese, con cui ha disputato campionati di alto livello. Centrale strutturato e affidabile, Illanes ha stipulato un contratto con scadenza giugno 2029, inserendosi nel progetto tecnico amaranto con prospettiva e continuità.

La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Julian e gli augura buon lavoro in amaranto".

Queste invece le prime parole del neo acquisto: "Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. La società ha dimostrato fin da subito una forte volontà di portarmi qui e questo per me ha contato molto. Mi è piaciuto il progetto e l’intensità con cui mi hanno cercato”.